Mordkommission eingeschaltet: Gewalttäter soll Bewusstlosem achtmal gegen Kopf getreten haben

Düsseldorf - Ein 25-jähriger vorbestrafter Gewalttäter soll am Ostermontag in der Düsseldorfer Altstadt versucht haben, einen bewusstlos am Boden liegenden Mann umzubringen.

Warum die Männer am frühen Ostermontag in der Düsseldorfer Altstadt in Streit gerieten, ist noch unklar. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Er habe dem wehrlosen 42-Jährigen insgesamt achtmal gegen den Kopf getreten, sagte Staatsanwalt Oliver Militzer der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Dienstag. Überwachungskameras hätten die Gewalttat aufgezeichnet.

Dass das Opfer wieder zu sich kam und die Tat ohne lebensgefährliche Verletzungen überlebt habe, sei "wie ein Wunder".

Der 25-Jährige habe zunächst mit zwei 17-Jährigen auf das ältere Opfer eingeschlagen. Während die Jugendlichen von dem Mann aus Ghana abließen und sich entfernten, als dieser zu Boden ging, habe der 25-Jährige noch mehrfach nachgetreten.

Der 25-Jährige war noch am Tatort festgenommen worden. Die Jugendlichen konnten wenig später in Tatortnähe aufgegriffen werden. Warum die Männer am Ostermontag gegen 5 Uhr morgens in Streit gerieten, sei noch unklar.