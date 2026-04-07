Mordkommission eingeschaltet: Gewalttäter soll Bewusstlosem achtmal gegen Kopf getreten haben
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Ein 25-jähriger vorbestrafter Gewalttäter soll am Ostermontag in der Düsseldorfer Altstadt versucht haben, einen bewusstlos am Boden liegenden Mann umzubringen.
Er habe dem wehrlosen 42-Jährigen insgesamt achtmal gegen den Kopf getreten, sagte Staatsanwalt Oliver Militzer der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Dienstag. Überwachungskameras hätten die Gewalttat aufgezeichnet.
Dass das Opfer wieder zu sich kam und die Tat ohne lebensgefährliche Verletzungen überlebt habe, sei "wie ein Wunder".
Der 25-Jährige habe zunächst mit zwei 17-Jährigen auf das ältere Opfer eingeschlagen. Während die Jugendlichen von dem Mann aus Ghana abließen und sich entfernten, als dieser zu Boden ging, habe der 25-Jährige noch mehrfach nachgetreten.
Der 25-Jährige war noch am Tatort festgenommen worden. Die Jugendlichen konnten wenig später in Tatortnähe aufgegriffen werden. Warum die Männer am Ostermontag gegen 5 Uhr morgens in Streit gerieten, sei noch unklar.
Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Der 25-Jährige sollte wegen versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen die beiden 17-Jährigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa