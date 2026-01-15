Mordversuch in Mannheimer Café? 58-Jähriger in U-Haft

Stuttgart - Nach Schüssen in einem Café in der Mannheimer Innenstadt am Mittwochnachmittag sitzt ein 58-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen (58) aufgreifen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Ein Haftrichter setzte den Haftbefehl am Donnerstag in Vollzug. Dem Mann wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Er soll gegen 16.15 Uhr in den Quadraten (H3) unvermittelt das Feuer auf einen 47-jährigen Gast eröffnet haben.

Obwohl der Schütze laut Polizei in Tötungsabsicht handelte, wurde das Opfer lediglich am Oberschenkel getroffen. Weitere Schüsse sollen den Mann verfehlt haben. Lebensgefahr bestand demnach nicht.