Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Nordhessen: Überholvorgang schiefgegangen?

Kassel - Bei einem Unfall auf einer Landstraße im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Auch ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Der 52 Jahre alte Motorradfahrer verstarb unmittelbar an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der 52-jährige Motorradfahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis war laut Polizei gegen Mittag auf der Bundesstraße 236 im Landkreis Waldeck-Frankenberg unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen wollte er einen Lastwagen überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 24 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der 52-jährige Biker starb noch an der Unfallstelle.

Ein hinter dem Motorrad fahrendes Auto wurde bei dem Unfall beschädigt, dessen Fahrerin blieb laut Polizei aber unverletzt.