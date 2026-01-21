Wollte er sein eigenes Baby umbringen? Mann festgenommen

Nachdem ein Säugling erheblich verletzt wurde, wird gegen den Vater wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Mann sitzt in U-Haft.

Von Jenny Tobien

Mühlheim - Der schlimme Vorwurf wiegt schwer: Nachdem ein Säugling erheblich verletzt wurde, wird gegen den Vater des Babys wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der 35-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat den Verdächtigen (35) festgenommen. (Symbolbild)
Die Polizei hat den Verdächtigen (35) festgenommen. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dies teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mit.

"Bei der ärztlichen Untersuchung des wenige Monate alten Säuglings, der mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht wurde, konnten erhebliche Verletzungen festgestellt werden, die mutmaßlich auf eine körperliche Gewalteinwirkung hindeuten", hieß es.

Das Kind, das am vergangenen Donnerstag ins Krankenhaus geflogen wurde, werde weiterhin intensivmedizinisch behandelt.

"Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht gegen den 35-jährigen Kindsvater", teilte die Behörden weiter mit.

Er sei in seiner Wohnung in Mühlheim am Mittwoch von Einsatzkräften festgenommen worden. Laut den Angaben wurde er einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

