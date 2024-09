28.09.2024 12:30 Mutmaßlicher Ladendieb droht mit Eisenstange und schlägt Polizeihund

Ein Polizeieinsatz in Oberfranken eskaliert. Am Ende kommt ein mutmaßlicher Ladendieb in eine Psychiatrie.

Von Marco Schimpfhauser

Marktzeuln - Im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels hat am Freitagvormittag ein mutmaßlicher Ladendieb mit einer Eisenstange Polizisten bedroht und einen Polizeihund geschlagen. Bei dem Einsatz wurde unter anderem auf einen Polizeihund eingeschlagen. Dieser blieb jedoch unverletzt. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Sowohl der Vierbeiner als auch die Beamten seien bei dem Vorfall allerdings unverletzt geblieben. Anders, als der Tatverdächtige, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Informationen soll der 33-Jährige zwei Getränkedosen an einer Tankstelle gestohlen haben. Die Beamten nahmen eine entsprechende Anzeige auf und fuhren daraufhin zu dem Verdächtigen nach Hause. Polizeimeldungen Jugendliche lösen Polizei-Großeinsatz aus: Der Grund macht fassungslos! Dort – in seinem Garten – hätte er sich mit einer etwa einen Meter langen Metallstange ausgerüstet und sich den Beamten gegenüber sehr unkooperativ verhalten. Nachdem er den Ordnungshütern auch noch drohte, riefen diese nach Verstärkung. Bei der Festnahme kam es dann auch zu dem Schlag gegen den Polizeihund. Die Einsatzkräfte konnten den Mann überwältigen, wobei dieser verletzt wurde. Zur Versorgung seiner Wunden kam er in ein Krankenhaus, wo auch eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Es bestünde der Verdacht, dass der Mann unter Drogen stand. Er kam vorläufig in die geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses.

