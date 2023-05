09.05.2023 17:05 Mysteriöse Drohung: Großeinsatz der Polizei an Schule im Norden!

Wegen einer mysteriösen Drohung ist es am Dienstagmorgen an einer Schule in Lübeck (Schleswig-Holstein) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.

Von Bastian Küsel

Lübeck - Alarm im Norden! Wegen einer mysteriösen Drohung ist es am Dienstagmorgen an einer Schule in Lübeck (Schleswig-Holstein) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wegen einer mysteriösen Drohung ist es am Dienstagmorgen an einer Schule in Lübeck zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. (Symbolfoto) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, meldete sich gegen 8.40 Uhr ein Taxifahrer bei den Beamten, da über eine Taxi-App Hinweise zu einer "mutmaßlichen Bedrohungslage" an der Willy-Brandt-Schule eingegangen waren. Die Polizei machte sich daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften auf den Weg in den Stadtteil Schlutup, um das Schulgelände sowie -gebäude zu durchsuchen. Hinweise auf eine Gefahrenlage für die anwesenden Schüler konnten die Beamten dabei allerdings nicht finden. Der Schulbetrieb wurde in Absprache mit der Schulleitung anschließend fortgesetzt. Polizeimeldungen Er soll auf einen Familienvater eingestochen haben: Polizei nimmt 42-Jährigen fest! Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Willy-Brandt-Schule willkürlich ausgewählt, einen konkreten Bezug zu der Schule oder der Stadt Lübeck scheint es demnach nicht zu geben.

Titelfoto: Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa