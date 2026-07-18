Nach Attacke auf Bahn-Mitarbeiter: Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen Verdächtigen

Karlsruhe - Nach der Attacke auf einen Bahnmitarbeiter , der aus einem fahrenden Zug stürzte und schwerst verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen beantragt.

Warum sich die Tür der Bahn öffnete, ist weiterhin unklar. © Melanie Keul/EinsatzReport24/dpa

Was dem Mann in dem Antrag zur Last gelegt wird, blieb zunächst offen.

Im Raum steht nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft ein versuchtes Tötungsdelikt oder gefährliche Körperverletzung.

Der Beschuldigte soll im Zuge einer Ticketkontrolle in eine gewaltsame Auseinandersetzung mit dem 26 Jahre alten Sicherheitsmann der Deutschen Bahn verwickelt gewesen sein.