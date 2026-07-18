Ticketkontrolle eskaliert: Bahn-Mitarbeiter stürzt bei 120 km/h aus Zug und schwebt in Lebensgefahr

Karlsruhe - Ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn stürzte bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Freitagabend aus einem fahrenden Zug. Er befindet sich in einem kritischen Zustand.

Der betroffene Zug stand nach dem Notfall am Bahnhof in Ettlingen-Bruchhausen. © Melanie Keul/EinsatzReport24 /dpa

Ob der 26-Jährige im Koma liegt oder ansprechbar ist, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht sagen.

Seinen Angaben zufolge war der Regionalzug mit etwa 120 km/h unterwegs, als es zu dem Vorfall und damit dem lebensgefährlichen Sturz kam.

Der Sicherheitsmitarbeiter war demnach bei der körperlichen Auseinandersetzung mit einem mutmaßlich betrunkenen Fahrgast gegen die Zugtür gestürzt, die dadurch aus ihrer Verankerung gerissen wurde, wie der Sprecher weiter sagte.

Der Zug, der auf dem Weg von Offenburg nach Karlsruhe gewesen war, sei beschlagnahmt und werde untersucht.Außerdem würden Zeugen befragt und es werde auch geprüft, ob es Videoaufnahmen von den Geschehnissen gebe.

Der 36 Jahre alte Fahrgast wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam.