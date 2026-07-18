Ticketkontrolle eskaliert: Bahn-Mitarbeiter stürzt bei 120 km/h aus Zug und schwebt in Lebensgefahr
Von Marc Kalpidis, Anika von Greve-Dierfeld
Karlsruhe - Ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn stürzte bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Freitagabend aus einem fahrenden Zug. Er befindet sich in einem kritischen Zustand.
Ob der 26-Jährige im Koma liegt oder ansprechbar ist, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht sagen.
Seinen Angaben zufolge war der Regionalzug mit etwa 120 km/h unterwegs, als es zu dem Vorfall und damit dem lebensgefährlichen Sturz kam.
Der Sicherheitsmitarbeiter war demnach bei der körperlichen Auseinandersetzung mit einem mutmaßlich betrunkenen Fahrgast gegen die Zugtür gestürzt, die dadurch aus ihrer Verankerung gerissen wurde, wie der Sprecher weiter sagte.
Der Zug, der auf dem Weg von Offenburg nach Karlsruhe gewesen war, sei beschlagnahmt und werde untersucht.Außerdem würden Zeugen befragt und es werde auch geprüft, ob es Videoaufnahmen von den Geschehnissen gebe.
Der 36 Jahre alte Fahrgast wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam.
Zwischenfall ging Streit im Zug voraus
Auslöser des lebensgefährlichen Zwischenfalls war zunächst eine Ticketkontrolle am Freitagabend gewesen. Dabei war es zu einem verbalen Streit gekommen, weshalb zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit hinzugezogen wurden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht mitgeteilt hatten.
Der 36 Jahre alte Fahrgast soll die beiden Sicherheitskräfte demnach beleidigt haben.
Es sei dann letztendlich zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 36-jährigen Fahrgast und dem Sicherheitsmann gekommen.
Zuvor hatten die DB-Sicherheitsmänner schon die Polizei alarmiert, die beim nächsten Stopp des Zuges hätten zusteigen sollen. Dazu kam es aber nicht mehr - der Streit war da bereits eskaliert.
Der 26-Jährige stürzte auf Höhe von Ettlingen-Bruchhausen aus dem Zug und wurde wenig später schwerst verletzt gefunden. Man ermittele mit Hochdruck, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Bahn verurteilt Attacke
Die Bahn äußerte sich betroffen. "Wir verurteilen den Angriff am gestrigen Abend in einer Regionalbahn aufs Schärfste", sagte eine Bahnsprecherin. "Unsere Gedanken sind bei dem Verletzten." Weitere Details wurden nicht genannt.
Der schreckliche Vorfall zeige erneut auf dramatische Weise, "dass verbale und körperliche Übergriffe auf das Zugpersonal eine neue, lebensgefährliche Dimension erreicht haben", sagte Manuel Amberger, Landesvorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).
"Dass erneut einer unserer Kollegen nach einer einfachen Fahrkartenkontrolle im Krankenhaus um sein Leben ringen muss, macht uns fassungslos und wütend", teilte die Bahn mit.
Erstmeldung um 10.49 Uhr, aktualisiert um 11.42 Uhr.
Titelfoto: Melanie Keul/EinsatzReport24 /dpa