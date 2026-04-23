Nach blutiger Attacke auf Senior in Ulm: Tatverdächtiger (44) in U-Haft

Ulm - Nachdem ein 75-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen am Ulmer Karlsplatz entdeckt worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Polizei spürte den Mann auf und nahm ihn fest. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der 44-Jährige sitzt wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Ermittler mitteilten. Er soll den Senior lebensgefährlich verletzt haben. Der Zustand des Mannes sei weiter kritisch.

Der 75-Jährige war in der Nacht zum Samstag mit schweren Kopfverletzungen am Ulmer Karlsplatz entdeckt worden. Er war nicht ansprechbar und musste operiert werden.

Bei der Kriminalpolizei kümmert sich eine Sonderkommission um die Aufklärung der Tat. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden kommt der Tatverdächtige aus dem Raum Ulm.