Sexualverbrechen auf Feldweg: Radfahrer stellt sich Joggerin in den Weg - und zerrt sie mit sich

Bornheim - Eine Joggerin (46) ist am vergangenen Wochenende in Bornheim Walberberg wohl Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Jetzt fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter - ein Mann mit schwarzen Haaren und eingefallenen Wangen.

Die Joggerin (46) war auf einem Feldweg unterwegs, als sich ihr plötzlich ein Radfahrer in den Weg stellte. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei Bonn am Montag berichtete, war die 46-Jährige am vergangenen Samstagabend auf dem parallel zur Walberberger Straße verlaufenden Feldweg von Brühl-Schwadorf in Richtung Bornheim-Walberberg unterwegs.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen näherte sich gegen 19.30 Uhr dann ein unbekannter Radfahrer, der sich der Frau plötzlich in den Weg stellte und sie anschließend in Richtung eines dortigen Feldes zog. "In der Folge kam es zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der Frau", schilderte der Sprecher, ohne die Tat konkreter zu umschreiben.

Der Mann flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad Richtung der Ortschaft Walberberg, während die Joggerin die Polizei alarmierte.

Die Beamten leiteten dann umgehend eine Fahndung nach dem Radfahrer ein, konnten den Mann jedoch trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundführers nicht mehr auffinden.