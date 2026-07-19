Nach Einbruch in Einkaufszentrum: Spaziergänger entdeckt verdächtiges Auto im Wald

Rostock - Nach dem spektakulären Einbruch in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Sievershagen bei Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern ) ist wenig entfernt in einem Wald ein verlassenes Auto entdeckt worden.

Ein Spaziergänger entdeckte den Wagen am Samstag wenige Kilometer vom Einbruchsort entfernt. © Stefan Tretropp

Es war einen Tag zuvor in Rostock als gestohlen gemeldet worden, wie das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Rostock auf Anfrage der dpa mitteilte.

Ob es sich bei dem im Wald bei Rabenhorst nahe Bad Doberan gefundenen Auto um den Fluchtwagen handelt, ist nach Polizeiangaben Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Spaziergänger hatte den Wagen am Samstag wenige Kilometer vom Einbruchsort entfernt entdeckt. Die Spurensicherung untersuchte das Fahrzeug noch am Fundort.

Bei dem Einbruch waren der oder die Täter in der Nacht zu Freitag mit einem Auto durch die Glastür des Einkaufszentrums gefahren und hatten anschließend das Rolltor vor dem Eingang des Juweliergeschäfts beschädigt. So sollen er oder sie in das Geschäft gelangt sein.