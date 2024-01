Nach Geiselnahme in Ulm: Weitere Details bekannt

Eine Geiselnahme sorgte am Freitagabend in Ulm an der Donau für jede Menge Aufregung. © Marius Bulling/dpa

"Wir gehen davon aus, dass die Geisel mit erhobenen Händen vor dem Mann das Café verlassen hat", sagte Staatsanwalt Michael Bischofberger am heutigen Montag.

Der mutmaßliche Täter wurde demnach durch die Schüsse verletzt und befand sich am Montag noch Krankenhaus.

Er sei noch nicht vernehmungsfähig, sagte Bischofberger. Zu den Hintergründen der Tat am Freitagabend machte er keine Angaben.

Der Mann soll am Freitagabend mehrere Menschen in einem Lokal am Ulmer Münsterplatz als Geiseln genommen haben.