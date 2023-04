Nach Massenschlägerei auf Schützenfest: 21-Jähriger festgenommen

Kleinaga - Nach einer Massenschlägerei auf einem Schützenfest in Kleinaga (Stadt Gera) hat die Polizei am Freitag einen 21-Jährigen festgenommen.

Die Polizei hat am Freitag den mutmaßlichen Hauptverdächtigen festgenommen. (Symbolbild)

Wie die Polizei mitteilte, nahmen Beamte aus Gera sowie der Bereitschaftspolizei den Mann fest. Er konnte "im Zuge des Tatgeschehens", so heißt es, als mutmaßlicher Haupttäter identifiziert werden.

Gegen den Mann lag ein entsprechender Haftbefehl des Amtsgerichtes Gera vor. Der 21-Jährige wurde noch am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde an eine JVA überstellt.

Am vergangenen Wochenende war es auf einem Schützenfest in Kleinaga zu einer Massenschlägerei gekommen. Circa 30 Personen waren den Angaben nach an der Schlägerei beteiligt. Zwölf Personen wurden leicht verletzt.