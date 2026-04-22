Nach Überfall auf Juwelier: Zweiter Täter begeht verhängnisvollen Fehler

Herzogenaurach - Nach einem Überfall auf einen Juwelier im Landkreis Erlangen-Höchstadt konnte die Polizei auch den zweiten gesuchten Täter schnappen.

Die Polizei hat den Juwelier in der Hauptstraße in Herzogenaurach abgesperrt. © NEWS5 / David Oßwald

Unmittelbar nach der Tat am Dienstag war bereits ein 31-Jähriger festgenommen worden. Von dem zweiten Täter fehlte zunächst jede Spur.

Bei der Suche nach dem zweiten Mann waren auch Polizeihunde und ein Hubschrauber beteiligt.

Während der Fahndung wurde ein Teil der Beute in der Nähe des Geschäfts versteckt gefunden, was dem zweiten Täter zum Verhängnis wurde.

Denn statt sich aus dem Staub zu machen, kam er am Dienstagabend zu seinem Versteck zurück, um die Beute abzuholen. Die Beamten warteten und nahmen den 26-jährigen Litauer gegen 18.15 Uhr fest.

Beide Männer sollen am Mittwochvormittag dem Haftrichter vorgeführt werden.