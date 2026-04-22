Nach Überfall auf Juwelier: Zweiter Täter begeht verhängnisvollen Fehler
Herzogenaurach - Nach einem Überfall auf einen Juwelier im Landkreis Erlangen-Höchstadt konnte die Polizei auch den zweiten gesuchten Täter schnappen.
Unmittelbar nach der Tat am Dienstag war bereits ein 31-Jähriger festgenommen worden. Von dem zweiten Täter fehlte zunächst jede Spur.
Bei der Suche nach dem zweiten Mann waren auch Polizeihunde und ein Hubschrauber beteiligt.
Während der Fahndung wurde ein Teil der Beute in der Nähe des Geschäfts versteckt gefunden, was dem zweiten Täter zum Verhängnis wurde.
Denn statt sich aus dem Staub zu machen, kam er am Dienstagabend zu seinem Versteck zurück, um die Beute abzuholen. Die Beamten warteten und nahmen den 26-jährigen Litauer gegen 18.15 Uhr fest.
Beide Männer sollen am Mittwochvormittag dem Haftrichter vorgeführt werden.
Überfall in Herzogenaurach: Polizei wartet am Beute-Versteck
Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei alarmiert, als zwei maskierte Männer den Juwelier in der Hauptstraße in Herzogenaurach betraten. Der Polizei zufolge setzten die Täter Pfefferspray gegen die Angestellten ein und verließen das Geschäft dann mit Bargeld und Schmuck.
Unter Vorhalt der Dienstwaffe konnten Polizisten in der Nähe des Tatorts einen 31-jährigen Litauer stellen und festnehmen. Bei ihm wurden ein Pfefferspray und Diebesgut gefunden.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald