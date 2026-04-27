Schlange in der Hose: Deutscher Urlauber stirbt im Ägypten-Urlaub

Kempten/Hurghada - Der Tod eines deutschen Urlaubers Anfang April bei einer Schlangenbeschwörer-Vorführung in einem ägyptischen Hotel beschäftigt nun auch deutsche Ermittler. Der 57-Jährige aus dem Unterallgäu wurde dabei von einer Schlange ins Bein gebissen.

Der Mann wurde von einer Kobra gebissen. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Der Mann aus Kempten habe deutliche Symptome einer Vergiftung gezeigt und sei reanimiert worden. Er sei kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Die Polizei in Kempten ermittelt nach Angaben des Sprechers in dem ungewöhnlichen Fall, weil es sich bei dem Geschädigten um einen deutschen Staatsbürger handelt. "Wir arbeiten mit den ägyptischen Behörden zusammen", hieß es.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 57-Jährige Anfang April in dem Hotel in der Ferienregion Hurghada mit seiner Familie eine Vorführung besucht, bei denen der Schlagenbeschwörer den Gästen zwei Schlangen - mutmaßlich Kobras - um den Hals gelegt hatte.

Eine der Schlangen ließ er demnach dem Urlauber aus Bayern in die Hose kriechen. Dabei soll diese zugebissen haben.