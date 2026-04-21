Nackt in fremder Wohnung: Kurioser Einbruch in Altenburg

Altenburg - In Altenburg ereignete sich am Mittwoch ein besonders ungewöhnlicher Einbruch.

Nach einem ungewöhnlichen Einbruch in Altenburg wurde ein 35-Jähriger nackt in einer Wohnung entdeckt und anschließend in eine Klinik eingewiesen. (Symbolfoto) © 123RF/stepanishchevatatiana

Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr verschaffte sich ein 35-jähriger Mann nach Angaben der Polizei gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Jahnstraße.

Im Inneren zog sich der Mann vollständig aus, legte sich in ein Bett und hielt sich dort widerrechtlich auf. Als die Polizei eintraf, hatte er sich in der Wohnung versteckt.

Der Tatverdächtige entwendete unter anderem ein Rätselheft, zwei Feuerzeuge sowie Küchenutensilien. Zudem entstand Sachschaden an Fenstern, Türen und Inventar in Höhe von etwa 1500 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.