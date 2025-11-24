Nächtliche Schüsse in Düsseldorf: Mordkommission eingeschaltet

Düsseldorf - In Düsseldorf -Flingern fielen am späten Sonntagabend plötzlich Schüsse. Kurz darauf fand die Polizei einen 51-jährigen Mann mit einer Schussverletzung an einer stillgelegten Bahnstrecke.

Die Polizei ermittelt nach den Schüssen am Sonntagabend in Düsseldorf wegen Mordverdacht. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Laut Polizei gingen gegen 23.30 Uhr mehrere Notrufe von besorgten Anwohnern ein, nachdem sie Schüsse an der Erkrather Straße wahrgenommen hatten.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, verletzt am Boden. Nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus konnte er schon wieder gehen.

Dennoch hat die Staatsanwaltschaft umgehend eine Mordkommission eingeschaltet. Die ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.