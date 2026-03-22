Nebenraum hinter Regal versteckt: Polizei findet illegale Spielautomaten in Gaststätte

Bei einer Gaststättenkontrolle haben Polizisten am Donnerstagmorgen in einem verdeckten Nebenzimmer mehrere unerlaubte Geldspielautomaten fest gestellt.

Von Marco Schimpfhauser

Nürnberg - Zocken, statt nur zechen: In einer Gaststätte im Nürnberger Stadtteil Glockenhof haben Polizisten bei einer Kontrolle mehrere unerlaubte Geldspielautomaten entdeckt.

Die in einem Nebenraum versteckten Automaten wurden sichergestellt und zur Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte transportiert.
Die in einem Nebenraum versteckten Automaten wurden sichergestellt und zur Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte transportiert.  © 123RF/welcomia

Wie am Sonntag bekannt gegeben wurde, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr.

Demnach kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte das Lokal in der Scheurlstraße.

"Bereits beim Betreten der Räumlichkeiten lief der 28-jährige deutsche Verantwortliche in einen Nebenraum und wollte ein Regal zur Seite schieben", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

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"Bei der genaueren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass sich hinter dem Regal ein weiterer Raum befand, in dem mehrere Geldspielautomaten ohne die erforderlichen Kennzeichnungen aufgestellt waren."

Dies waren nicht die einzigen gaststättenrechtlichen Verstöße, die aufgedeckt werden konnten.

Der 28-jährige Deutsche und der 28-jährige türkische Betreiber der Gaststätte müssen sich jetzt für die Vergehen verantworten. Die Automaten wurden sichergestellt.

Titelfoto: 123RF/welcomia

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