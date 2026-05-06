Neonazi-Gruppen im Visier: Bundesweite Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten

Köln - In zwölf Bundesländern sind am Mittwoch in mehreren Städten Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten gestartet - ausgenommen sind Baden-Württemberg , Thüringen , Hamburg und Bremen .

Das Bundesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Köln ist an der Aktion am Mittwochmorgen beteiligt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Allein in NRW habe es demnach zehn Beschuldigte gegeben, hieß es aus Sicherheitskreisen. Sie seien alle deutsche Staatsbürger. Einer der Beschuldigten sei wegen einer anderen Angelegenheit bereits zuvor in Untersuchungshaft gekommen.

Insgesamt werde bundesweit 36 Personen die Bildung oder Mitgliedschaft in den kriminellen Vereinigungen "Jung und Stark" sowie "Deutsche Jugend voran" vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Es bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten herausgehobene Mitglieder der beiden Gruppierungen seien, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Den meisten Beschuldigten werde Rädelsführerschaft zur Last gelegt. Gegen acht Beschuldigte werde auch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der jüngste Beschuldigte soll 16 Jahre alt sein. Es gebe nur Durchsuchungen, Festnahme seien keine geplant, sagte die Sprecherin.

Die Gruppen existieren nach Angaben der Bundesanwaltschaft seit Mitte 2024, sie seien bundesweit organisiert und haben in den Ländern Regionalgruppen. "Deutsche Jugend voran" trete bisweilen unter dem Namen "Neue Deutsche Welle" auf. Die Mitglieder vernetzten sich sowohl über soziale Medien als auch bei regelmäßigen Treffen. Dabei werde zu Gewalttaten gegen politische Gegner sowie gegen vermeintlich Pädophile aufgerufen.

"Einige Beschuldigte sollen dementsprechend Angehörige der linken Szene oder Personen angegriffen haben, die sie für pädophil hielten. Die Opfer wurden jeweils von mehreren Angreifern geschlagen und trugen nicht unerhebliche Verletzungen davon", hieß es.