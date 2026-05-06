Vollgas im Feierabendverkehr: Polizei stoppt Ferrari nach Verfolgungsjagd

Berlin - Mitten im dichten Verkehr raste ein Ferrari-Fahrer am Dienstag quer durch Berlin . Als ihn die Polizei stoppt, hat er eine Ausrede parat.

Der Ferrari wurde von den Einsatzkräften als Beweismittel einkassiert. © Facebook/Polizei Berlin

Am Falkenseer Platz fiel zivilen Einsatzkräften der Sportwagen ohne vorderes Kennzeichen auf, wie es auf Facebook heißt.

Der Fahrer trat im dichten Verkehr massiv aufs Gas, zog riskante Spurwechsel durch und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf, doch der Ferrari war zunächst zu schnell unterwegs, um aufschließen zu können.

Erst auf der Nonnendammallee gelang es weiteren Kräften, die Edelkarosse zu stoppen.

Einsicht? Fehlanzeige! Der Fahrer zeigte sich zunächst unkooperativ und bezeichnete sein Verhalten als "ganz normalen Fahrstil".