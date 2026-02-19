Netto-Mitarbeiter mit Messer bedroht: Polizei schnappt flüchtigen Räuber

Gardelegen - Am Mittwochnachmittag hat in einem Supermarkt in Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) ein schwerer Raub stattgefunden. Ein Mitarbeiter wurde mit einem Messer bedroht.

Der Täter (32) konnte wenige Stunden später von der Polizei gefasst werden. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Die Tat ereignete sich gegen 15.15 Uhr in einem Netto-Markt in der Hopfenstraße. Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet, riss der männliche Täter an der Kasse die Kabinentür eines Mitarbeiters auf, griff ihm an den Hals und hielt ihm ein Messer vor das Gesicht.

Hierbei wurde der 21-jährige Angestellte leicht verletzt.

In weiterer Folge machte sich der Räuber über das Geld in der Kasse her und ergatterte Beute im dreistelligen Euro-Bereich.

Nach der Tat flüchtete der Dieb aus dem Markt. Die Polizei leitete umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen ein. Auch Fährtenspürhunde waren im Einsatz.