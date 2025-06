Neue Einbruchs-Serie in Leipzig? Täter haben es auf eine bestimmte Beute abgesehen

Leipzig - Hat in Leipzig eine neue Einbruchsserie begonnen? Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen gleich mehrere Diebstähle in Kindergärten gemeldet.

Alles in Kürze

Viele Kitas haben am Brückentag gar nicht oder nur in Notbetreuung geöffnet. Vermutlich nutzten die Diebe das aus. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, wurde in vier Kindertagesstätten eingebrochen.

Der Zeitpunkt der Straftaten liegt zwischen dem 28. Mai und dem 2. Juni 2025. Die Täter scheinen also das verlängerte Wochenende genutzt zu haben, denn viele Kitas haben am Brückentag geschlossen oder bieten nur eine Notbetreuung an.

Die ersten Einbrüche sollen im Stadtbezirk West stattgefunden haben. Zwischen vergangener Woche, Mittwoch und Montag, wurde dort eine Fensterscheibe zerschlagen. Die Diebe durchsuchten eine der Einrichtungen und gelangten dann in ein angrenzendes Gebäude. Dort befindet sich ebenfalls eine Kita. Es wurden noch keine Angaben dazu gemacht, was gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist.

Auch im Zentrum-Südost wurde zwischen Mittwoch und Montag in einen Kindergarten eingebrochen. Wie die Täter in das Gebäude kamen, ist noch unklar. Sie sollen allerdings Smartphones, Musikboxen und andere Technik im Wert von 5000 Euro gestohlen haben. Außerdem zerstörten sie mehrere Schlösser, was einen Schaden von 3000 Euro verursachte.