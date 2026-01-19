War er Teil von "No Lives Matter"? Jugendlicher soll Mädchen über Sadistennetzwerk bedroht haben

Karlsruhe - Als Teil eines Online-Sadistennetzwerks soll ein Jugendlicher aus Baden-Württemberg ein junges Mädchen über einen Chat erpresst und bedroht haben.

Die Polizei wurde im Kurort Bad Herrenalb auf Graffiti- Schmierereien aufmerksam. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der Junge stehe zudem in Verdacht, in Bad Herrenalb (Kreis Calw) Schmierereien mit dem Schriftzug "No Lives Matter" (Leben zählen nicht) hinterlassen zu haben, der an die gleichnamige gewaltverherrlichende Gruppe erinnert, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe mit.

Zuletzt hatten das Landeskriminalamt und Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) vor den Kanälen und Chat-Gruppen der weit gefassten sogenannten Terrorgram-Szene gewarnt. Ihr verbindendes Element sei weniger eine Ideologie als die Faszination für extreme Gewalt, für Terror und gesellschaftlichen Zusammenbruch.

Nach Angaben des bei der Generalstaatsanwaltschaft eingerichteten Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg soll der Jugendliche im vergangenen Jahr von einem damals 13-jährigen Mädchen aus dem Ausland kinderpornographische Inhalte zugeschickt bekommen haben.

Er habe das Mädchen zudem bedroht und aufgefordert, ihm weitere solche Aufnahmen zu übersenden.

Dem Jugendlichen wird außerdem eine Straftat nach dem Waffengesetz vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Ein Haftbefehl sei nicht erlassen worden.