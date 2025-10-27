Hyundai kracht gegen Baum: Zwei Verletzte in Nordhessen
Eschwege - Bei einem heftigen Verkehrsunfall auf der B27 bei Eschwege (Nordhessen) sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei kam ein 29-jähriger Autofahrer mit seinen Hyundai i20 in einer Kurve von der Fahrbahn ab - ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit.
Das Fahrzeug durchfuhr zunächst einen Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Baum.
Sowohl der Fahrer als auch seine 27-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Laut Polizei bestehe jedoch keine Lebensgefahr.
Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt, um die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme durchzuführen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS