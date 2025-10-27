Hyundai kracht gegen Baum: Zwei Verletzte in Nordhessen

Hyundai kracht in Baum! Bei einem heftigen Verkehrsunfall auf der B27 bei Eschwege (Nordhessen) sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden.

Von Maximilian Hölzel

Eschwege - Bei einem heftigen Verkehrsunfall auf der B27 bei Eschwege (Nordhessen) sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden.

Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis kam es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall.
Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis kam es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall.  © 5VISION.NEWS

Nach Angaben der Polizei kam ein 29-jähriger Autofahrer mit seinen Hyundai i20 in einer Kurve von der Fahrbahn ab - ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit.

Das Fahrzeug durchfuhr zunächst einen Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Baum.

Sowohl der Fahrer als auch seine 27-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Diebe schlitzen LKW-Planen in und um Leipzig auf: Stecken Banden dahinter?
Polizeimeldungen Diebe schlitzen LKW-Planen in und um Leipzig auf: Stecken Banden dahinter?

Laut Polizei bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt, um die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme durchzuführen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: