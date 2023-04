Öffentlichkeitsfahndung: Er überfiel zweimal dieselbe Tankstelle in Hamburg

Hamburg - Die Polizei Hamburg fahndet in Zusammenhang mit zwei versuchten Tankstellenüberfällen nun öffentlich nach einem Verdächtigen. Die Tatversuche ereigneten sich bereits im Januar dieses Jahres.

Der Täter bei dem zweiten versuchten Überfall am 2. Januar 2023. © Polizei Hamburg

Der Tatverdächtige soll am 2. Januar 2023 gegen 21.56 Uhr und bereits wenige Tage zuvor, am 28. Dezember 2022 um 21.26 Uhr, versucht haben, die Tankstelle in der Meiendorfer Straße im Stadtteil Rahlstedt zu überfallen.

Beide Male ist ihm ein erfolgreicher Überfall nicht gelungen. Bei dem mutmaßlich zweiten Versuch Anfang Januar soll der Verdächtige den Kassierer der Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.

Als sich der Tankstellenmitarbeiter weigerte der Aufforderung nachzukommen, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Ahrensburg.