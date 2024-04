Osterhase sorgte für Verkehrs-Chaos: Polizei lässt ihn endlich frei

Andernach/Koblenz - Manch ein Happy End benötigt seine Zeit - umso schöner, wenn es letztlich eintrifft. Das war auch am gestrigen Dienstag der Fall, als ein kleiner Kuschel-Osterhase endlich eine Polizeistation in Rheinland-Pfalz verlassen durfte.

Der weiße Kuschelhase hatte sich am Karsamstag auf die B9 bei Andernach (Rheinland-Pfalz) verirrt. © Montage: Polizeidirektion Koblenz

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kassel am heutigen Mittwochnachmittag berichtete, wurde das weiße Plüsch-Langohr tags zuvor von seinem rechtmäßigen Besitzer abgeholt. Zuvor musste der Mümmelmann aber einige Tage einsam und traurig in Polizeigewahrsam verbringen.

Der Grund dafür? Bis dahin hatte sich sein rechtmäßiger Besitzer noch nicht mit den Ordnungshütern in Verbindung gesetzt. Das änderte sich erst im Anschluss an die Ostertage. Da meldete sich der Verlierer des Häschens, das als Ostergeschenk für die Enkelin angedacht gewesen war.

Als er mit seiner Frau auf dem Weg zu selbiger war, wurde der Plüsch-Mümmelmann bei geöffnetem Fenster schlichtweg auf die Straße geweht. Das fiel dem Opa aber erst auf, als man bereits am Ziel angekommen und der Enkelin das Geschenk traurigerweise nicht präsentieren konnte.

Dementsprechend groß war die Freude, als die Großeltern dank der veröffentlichten Pressemeldungen auf die Entdeckung ihres Hasen aufmerksam wurden. Der hatte in der Zwischenzeit auf der B9 bei Andernach für ein kurzzeitiges Verkehrs-Chaos gesorgt.

Nachdem Augenzeugen die Polizei informiert hatten, bargen die Beamten den Hasen aus der Gefahrensituation und nahmen sich des mit rosa Ballons geschmückten Kuscheltiers an.