Pakete geleert und mit Schrott gefüllt: Polizei nimmt Zusteller fest

Braunschweig - Gerade in der Vorweihnachtszeit und besonders zum "Black Friday" brummt das Geschäft im Online-Handel. Bei der daraus resultierenden Flut an Sendungen nutzte ein Paketzusteller in Braunschweig ( Niedersachsen ) mehrere Situationen und füllte seine eigenen Taschen.

Vor allem zur Weihnachtszeit bestellen viele Menschen ihre Geschenke im Internet, was zu höheren Paketzustellungen führt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei Braunschweig am Dienstag berichtet, habe ein 59-Jähriger am vergangenen Mittwoch die Zustellung eines Tablets erwartet.

Nachdem er das Paket erhalten hatte, bemerkte er kurz darauf, dass dieses schon geöffnet wurde. Anstatt eines Tablets befand sich darin allerdings nur ein wertloses Elektronikteil, welches dem ursprünglichen Inhalt nur in Gewicht und Größe entsprach.

Weil er sein Tablet noch im Wagen des Zustellers vermutete, rief er die Polizei. Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde wenig später ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, der das Absuchen des Transporters erlaubte.

Tatsächlich entdeckten die Beamten einige geöffnete und teilweise leere Kartons. Darunter auch mehrere hochwertige Elektronikartikel, hieß es.

Beim Verstecken sei der Zusteller sogar kreativ geworden. Laut dem Polizeibericht seien dabei Hohlräume im Zustellwagen genutzt worden.