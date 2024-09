Patient flieht aus Psychiatrie und sorgt dann für Überraschung

Deggendorf - Der aus dem Bezirksklinikum (BKH) Mainkofen in Deggendorf entkommene Patient ist nach Behördenangaben freiwillig zurückgekehrt.

Erneut ist ein Patient des Bezirksklinikums Mainkofen entwischt - diesmal kam er allerdings freiwillig zurück. © Armin Weigel/dpa

Der Mann habe sich gemeldet und sei am Sonntag zum Bahnhof in Plattling gekommen, von wo aus ihn die Polizei nach Deggendorf zurückgebracht habe, sagte ein Sprecher des Bezirkes Niederbayern.



Der Mann hatte zusammen mit zwei weiteren Patienten am Samstag einen unbegleiteten Ausgang auf dem Klinikgelände außerhalb der geschlossenen forensischen Abteilung genehmigt bekommen. Er entfernte sich den Angaben nach unerlaubt von dem Gelände.

Nun werden Konsequenzen geprüft, wie der Sprecher sagte. Bei einem sogenannten Lockerungsmissbrauch sei das standardmäßig der Fall. In der Regel werde ein Patient dann bei den Lockerungsmaßnahmen zurückgestuft.

Der Straftäter hatte am 8. August an einem Freigang ins Kino in Plattling teilgenommen, bei dem ein anderer Insasse geflohen war.