Person mit Schusswaffe gemeldet: Großeinsatz der Polizei in Magdeburg
Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld musste die Polizei am Mittwoch zu einem Großeinsatz ausrücken. Die Einsatzmeldung: bewaffnete Person in einem Mehrfamilienhaus.
Der Notruf ging um 8.30 Uhr aus dem Birkholzer Weg ein, wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigte.
Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Person um einen 22 Jahre alten sowie psychisch auffälligen Mann handelte.
Dieser habe sich in einer der Mietwohnungen mit einer vermeintlichen Waffe aufgehalten. Zunächst war unklar, ob es sich um eine echte Schusswaffe, eine Softairwaffe oder nur ein Spielzeug handelte.
Aufforderungen der Polizei, seine Tür zu öffnen, ignorierte der Verdächtige.
Nach deren Öffnung entdeckten Einsatzkräfte in der Wohnung des Mannes einen waffenähnlichen Gegenstand. Eine Sondereinheit der Polizei wurde hinzugezogen und gab Entwarnung. Bei der Waffe handelte es sich um ein Spielzeug.
Für den 22-Jährigen ging es anschließend in eine psychiatrische Einrichtung. Eine ernste Gefahr für Anwohner habe es zu keiner Zeit gegeben, hieß es.
Erstmeldung um 12.18 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.41 Uhr
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24