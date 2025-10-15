Person mit Schusswaffe gemeldet: Großeinsatz der Polizei in Magdeburg

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld musste die Polizei am Mittwoch zu einem Großeinsatz ausrücken. Die Einsatzmeldung: bewaffnete Person in einem Mehrfamilienhaus.

Die Polizei war im Neustädter Feld mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Der Notruf ging um 8.30 Uhr aus dem Birkholzer Weg ein, wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bestätigte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Person um einen 22 Jahre alten sowie psychisch auffälligen Mann handelte.

Dieser habe sich in einer der Mietwohnungen mit einer vermeintlichen Waffe aufgehalten. Zunächst war unklar, ob es sich um eine echte Schusswaffe, eine Softairwaffe oder nur ein Spielzeug handelte.

Aufforderungen der Polizei, seine Tür zu öffnen, ignorierte der Verdächtige.

Nach deren Öffnung entdeckten Einsatzkräfte in der Wohnung des Mannes einen waffenähnlichen Gegenstand. Eine Sondereinheit der Polizei wurde hinzugezogen und gab Entwarnung. Bei der Waffe handelte es sich um ein Spielzeug.