Pferd stürmt auf Straße: Dann kommt, was kommen muss

Filderstadt - Es konnte fast nur so kommen! Ein ausgebüxtes Pferd hat am gestrigen Donnerstagabend bei Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Unfall provoziert.

Ein 73-jähriger Citroen-Fahrer hatte noch versucht, dem Tier auszuweichen, doch sein Vorhaben scheiterte. Bei dem Crash entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die ausgebrochenen Tiere konnten im Anschluss mithilfe der Besitzerin eingefangen und zurück in ihren Stall gebracht werden. An der Suche war zeitweise ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Ersten Erkenntnissen nach waren alle Tiere glücklicherweise bei ihrem nächtlichen Ausflug unverletzt geblieben. Warum sie aus ihrer Koppel ausgebrochen sind und den Zaun niederdrückten, ist bislang unbekannt. Gegen 21 Uhr befanden sich alle Pferde wieder "zu Hause" und die Sperrung konnte aufgehoben werden.