Pflegekraft mit Waffe bedroht: SEK umstellt Gebäude und nimmt Mann fest

Renningen - Dramatische Szenen am Montagmittag im Renninger Stadtteil Malmsheim: Ein Mann (66) bedrohte eine Pflegekraft mit einer Waffe, woraufhin Spezialkräfte (SEK) das Wohnhaus umstellten.

Spezialkräfte des SEK umstellten das Wohnhaus in Renningen, um die angespannte Situation unter Kontrolle zu bringen. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Gegen 11.45 Uhr suchte eine 37-jährige Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes den 66-jährigen Mann in seinem Haus auf, um ihn auf eine anstehende Krankenhausbehandlung vorzubereiten. Doch die Situation eskalierte völlig.

Der allein lebende Mann geriet aus unklarer Ursache in eine psychische Krise. Laut Polizeiangaben beleidigte er die Pflegekraft und zog eine Schusswaffe, mit der er die Frau bedrohte.

Die 37-Jährige verließ sofort das Gebäude und alarmierte die Polizei, die kurz darauf mit einem Großaufgebot anrückte und das Gebäude umstellte.

Da unklar war, wie gefährlich der Mann tatsächlich ist, wurde das SEK sowie Experten für Verhandlungsführung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hinzugezogen.