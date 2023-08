Pinkeln und pöbeln: Mann rastet auf Parkplatz völlig aus!

Einbeck - Am Samstagnachmittag sorgte ein betrunkener Radfahrer in Einbeck ( Landkreis Northeim ) für Unruhe bei seinen Mitbürgern.

Der Betrunkene zeigte sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Wie die Polizeiinspektion Northeim mitteilte, meldete ein aufmerksamer Augenzeuge der Polizei gegen 14 Uhr einen sichtlich betrunkenen Fahrradfahrer.

Der Mann soll sich in Schlangenlinien in Richtung des örtlichen Marktkaufs befunden haben. Zuvor habe sich der Trunkenbold noch in aller Öffentlichkeit auf dem Radfahrstreifen erleichtert, teilte der Zeuge den Beamten mit.

Als der 64-Jährige aus Northeim vor dem Einkaufszentrum von der Polizei angesprochen und kontrolliert wurde, schrie dieser plötzlich lauthals los, beleidigte die Beamten und versuchte gegen den Streifenwagen zu treten.

Das laute Geschrei des Betrunkenen machte mehrere Mitbürger auf dem Parkplatz auf die Situation aufmerksam, welche das Treiben völlig schockiert verfolgten.

Der Mann rastete so sehr aus, dass ihm zwischenzeitlich sogar Handfesseln angelegt werden mussten. Nachdem er sich endlich beruhigt hatte, führten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholtest durch, dessen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit befand.