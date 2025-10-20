Polizei-Fazit nach Stadt-Derby: Strafanzeigen und mehr als 120 sichergestellte Gegenstände

Leipzig - Vor, während und nach dem Derby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und der BSG Chemie Leipzig (2:0) hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. Sie registrieren zehn Straftaten, zwei Ordnungswidrigkeiten und stellten mehr als 120 Gegenstände sicher.

Die Polizei musste mehrfach tätig werden. (Archivfoto) © Picture Point / Sven Sonntag

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte, mussten die Beamten bei dem Risikospiel gleich mehrfach tätig werden.

Gegen 10.55 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte eine Gruppe von fast 250 teilweise vermummten Personen, die geschlossen von der Holzhäuser Straße über die Naunhofer Straße und Schönbachstraße liefen.

Dort fanden die Beamten bei einer Person Quarzhandschuhe und stellten sie sicher. Außerdem wurden mehr als 70 Mundschutze und mehrfach Pyrotechnik gefunden, die ebenfalls sichergestellt wurde.

Erst gegen 13.45 Uhr konnte die Gruppe zum eigentlichen Startpunkt des Fan-Marsches zum Bruno-Plache-Stadion geführt werden.