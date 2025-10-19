Er wird für Lok erneut zum Matchwinner: Chemie Leipzigs schwarze Derby-Serie hält an
Leipzig - Nur eine Woche nach dem deutlichen 3:0-Erfolg im Sachsenpokal traten Lok Leipzig und Chemie Leipzig in der Regionalliga erneut gegeneinander an. Wie schon in der Vorwoche hieß der Matchwinner Jonas Arcalean. Er erzielte beim 2:0-Erfolg im Bruno-Plache-Stadion das Führungstor in Spielminute 56, bereitete zudem den zweiten Treffer von Stefan Maderer (76.) vor. Chemie Leipzig hat damit die letzten fünf Derby-Duelle gegen Lok verloren.
Die Vorzeichen für ein torreiches Aufeinandertreffen waren gegeben. Mit Chemie-Wirbelwind Stanley Ratifo (5 Treffer) und Lok-Linksaußen Ayodele Adetula (6 Treffer) kehrten die beiden Tor-Torjäger zurück, die in der Vorwoche noch gefehlt hatten.
Die Chemiker wollten erstmal hinten sicher stehen. In einer Szene übertrieben sie es aber mit dem Sicherheits-Gedanken, Torwart-Hüne Florian Horenburg sah bereits in Minute 25 die Gelbe Karte wegen Zeitspiels.
Bei einem Freistoß von Farid Abderrahmane aus 25 Metern wäre der Chemie-Schlussmann machtlos gewesen, doch der Ball strich knapp am rechten Pfosten vorbei (36.).
Aber auch die Grün-Weißen hatten ihre Torchancen. Nach einem Überzahlkonter schloss Tim Kießling zu zentral aus 20 Metern ab, Lok-Keeper Andreas Naumann parierte, auch aus kurzer Distanz konnte Kießling den Torhüter nicht überwinden (28.).
Wie schon in der Vorwoche ging es mit einem 0:0 in die Pause.
Jonas Arcalean und Stefan Maderer treffen für Lok Leipzig gegen Chemie
Und auch nach der Halbzeit war der Spielfilm derselbe.
Lok gelang nämlich die Führung! Alexander Siebeck marschierte energisch den linken Flügel zur Grundlinie entlang.
Seine Eingabe verwertete Jonas Arcalean per Dropkick zum 1:0 (56.). Chemie scheint sein Lieblingsgegner zu sein. Schon im Sachsenpokal hatte er doppelt getroffen!
Direkt im Anschluss hätten die Blau-Gelben das Spiel entscheiden müssen, doch Adetula scheiterte aus Nahdistanz (60).
Die Entscheidung fiel dann in Minute 76. Lok konterte über die linke Seite mit frischen Kräften, Arcalean wurde zunächst geblockt. Der Ball fiel ihm erneut vor die Füße. Diesmal sah der Offensivmann seinen Teamkollegen Stefan Maderer, der wenig Mühe hatte, zum 2:0 aus wenigen Metern zu vollenden.
Von Chemie kam im zweiten Durchgang offensiv viel zu wenig. Insbesondere Zaubermaus Ratifo blieb 90 Minuten blass. Durch den Sieg übernimmt Lok Leipzig mit 31 Punkten die Tabellenführung, Chemie verbleibt mit nur 7 Zählern aus 12 Spielen, was Abstiegsplatz 16 bedeutet.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg