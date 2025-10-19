Er wird für Lok erneut zum Matchwinner: Chemie Leipzigs schwarze Derby-Serie hält an

Leipzig - Nur eine Woche nach dem deutlichen 3:0-Erfolg im Sachsenpokal traten Lok Leipzig und Chemie Leipzig in der Regionalliga erneut gegeneinander an. Wie schon in der Vorwoche hieß der Matchwinner Jonas Arcalean. Er erzielte beim 2:0-Erfolg im Bruno-Plache-Stadion das Führungstor in Spielminute 56, bereitete zudem den zweiten Treffer von Stefan Maderer (76.) vor. Chemie Leipzig hat damit die letzten fünf Derby-Duelle gegen Lok verloren.

Eine imposante Feuerwerks-Choreo mit zweifelhafter Botschaft präsentierte der Fanblock von Lok Leipzig zu Spielbeginn. © Picture Point/ Gabor Krieg

Die Vorzeichen für ein torreiches Aufeinandertreffen waren gegeben. Mit Chemie-Wirbelwind Stanley Ratifo (5 Treffer) und Lok-Linksaußen Ayodele Adetula (6 Treffer) kehrten die beiden Tor-Torjäger zurück, die in der Vorwoche noch gefehlt hatten.

Die Chemiker wollten erstmal hinten sicher stehen. In einer Szene übertrieben sie es aber mit dem Sicherheits-Gedanken, Torwart-Hüne Florian Horenburg sah bereits in Minute 25 die Gelbe Karte wegen Zeitspiels.

Bei einem Freistoß von Farid Abderrahmane aus 25 Metern wäre der Chemie-Schlussmann machtlos gewesen, doch der Ball strich knapp am rechten Pfosten vorbei (36.).

Aber auch die Grün-Weißen hatten ihre Torchancen. Nach einem Überzahlkonter schloss Tim Kießling zu zentral aus 20 Metern ab, Lok-Keeper Andreas Naumann parierte, auch aus kurzer Distanz konnte Kießling den Torhüter nicht überwinden (28.).

Wie schon in der Vorwoche ging es mit einem 0:0 in die Pause.