Polizei gibt Entwarnung: Messeralarm an Schule in Ludwigshafen war Fehlalarm

Ludwigshafen am Rhein - Nach dem Großeinsatz an einer Realschule in Ludwigshafen gibt die Polizei Entwarnung.

Einsatzkräfte der Polizei hatten das Schulgelände durchsucht. © Wolgang Jung/dpa

"Die Durchsuchung des gesamten Schulzentrums ist mittlerweile abgeschlossen. Hierbei konnten keine Hinweise auf eine bewaffnete Person erlangt werden", teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.

Zeugen hatten eine mit einem Messer bewaffnete Person auf dem Schulgelände gemeldet.

Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchten die Schule daraufhin über Stunden. Bald hieß es, es lägen keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage oder verletzte Personen vor.

"Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern weiter an", teilte die Polizei am Abend mit. Zeugen, die eine verdächtige Person mit Messer gesehen haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen melden.