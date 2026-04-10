Polizei klärt auf: Banküberfall in Sparkasse offenbar ganz anders als gedacht

Rommerskirchen - Nach dem mutmaßlichen Banküberfall in Rommerskirchen scheint sich die Sache in der Sparkasse am Donnerstag offenbar ganz anders ereignet zu haben.

Die Szenerie in der betroffenen Sparkasse soll sich am Donnerstag scheinbar anders zugetragen haben als ursprünglich dargestellt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Einer offiziellen Stellungnahme der Polizei zufolge soll der 42-Jährige am Donnerstagnachmittag lediglich die Herausgabe seines Geldes gefordert haben.

Offenbar soll er der Bankmitarbeiterin dabei zu verstehen gegeben haben, dass er eine Reizgaspistole bei sich führe, um sein Geld zu bekommen. Gezeigt habe er diese aber nicht.

Allerdings soll das Konto des Mannes gepfändet worden sein, weshalb ihm eine Auszahlung am Schalter verweigert worden sei, heißt es.

Der Mann hatte sich nach rund zwei Stunden widerstandslos festnehmen lassen. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.