Polizei Leipzig zieht über 2500 Autofahrer raus und erwischt Fahrschüler auf Drogen

Leipzig - In dieser Woche hat die Polizei in Leipzig an drei Tagen Kontrollen zur Drogenerkennung durchgeführt. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, wurden insgesamt 2496 Fahrzeuge und 2573 Personen überprüft. Dabei erwischten die Beamten auch einige Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen. Darunter auch einen Fahrschüler.

Auf der B2 staunte es sich in dieser Woche kurzzeitig. © Unter anderem auf der B2 staunte sich in dieser Woche der Verkehr kurzzeitig durch die Kontrollen.

Bereits am Dienstag wurde der Fahranfänger an der Kontrollstelle Maximilianallee rausgezogen. Er fuhr das Fahrschulauto und stand unter dem Einfluss von Cannabis. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Der Fahrschüler war aber leider nur einer von zahlreichen Verkehrssündern. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Freitag mitteilte, wurden mehrere Straftaten registriert. Dazu zählten unter anderem das Fahren ohne Führerschein, Fahren trotz Fahrverbot, Fahren unter Drogeneinfluss und sonstige Verstöße.

Es wurden auch mehrere Ordnungswidrigkeiten aufgenommen und vier Führerscheine beschlagnahmt. Einige Straftaten fielen aber besonders auf.

Auf der B2 bei Markkleeberg übergab am Mittwoch ein Mann seine Fahrzeugpapiere und seinen Führerschein. Blöd nur, dass an dem Führerschein eine weiß-pulvrige Substanz klebte, die sich als Kokain herausstellte.

Am Donnerstag wurde unter anderem ein schwarzer Mercedes kontrolliert. Die Polizisten fanden darin über 300 Gramm Crystal Meth und eine große Menge Bargeld. Im Fahrzeug saßen ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger. Es wird gegen sie ermittelt.