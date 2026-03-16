Polizei Mannheim geht live: Am Dienstag könnt Ihr Einsätze in Echtzeit verfolgen
Mannheim - Wie sieht der Polizeialltag wirklich aus? Das Polizeipräsidium Mannheim startet am Dienstag (17. März) einen digitalen Marathon und berichtet 14 Stunden lang live aus dem Einsatzgeschehen.
Was passiert in einer Zwölf-Stunden-Schicht in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis? Am Dienstag ab 6 Uhr gewährt die Polizei Mannheim einen transparenten Blick hinter die Kulissen.
Bis 20 Uhr abends tickert das Präsidium live über seinen WhatsApp-Kanal "Polizei BW Mannheim". Vom Verkehrsunfall über Fahndungsmaßnahmen bis hin zu größeren Einsatzlagen sei alles mit dabei.
Die Polizei möchte mit ihrer Aktion nahbarer werden. Die Bürgerinnen und Bürgern sollen in Echtzeit verstehen, was Einsatzkräfte in ihrem Arbeitsalltag beschäftigt.
Der WhatsApp-Kanal, den es bereits seit Mai letzten Jahres gibt, dient dabei als direkter Draht in die Einsatzstelle.
Am Dienstag ab 6 Uhr morgens kann der "echte" Polizeialltag im Südwesten verfolgt werden. Interessierte können dem WhatsApp-Kanal jetzt schon beitreten.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Mannheim/Bernd Weißbrod/dpa