Polizei Mannheim geht live: Am Dienstag könnt Ihr Einsätze in Echtzeit verfolgen

Mannheim - Wie sieht der Polizeialltag wirklich aus? Das Polizeipräsidium Mannheim startet am Dienstag (17. März) einen digitalen Marathon und berichtet 14 Stunden lang live aus dem Einsatzgeschehen.

Die Mannheimer Polizei will den Bürgerinnen und Bürgern alltägliche Einsätze näherbringen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Was passiert in einer Zwölf-Stunden-Schicht in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis? Am Dienstag ab 6 Uhr gewährt die Polizei Mannheim einen transparenten Blick hinter die Kulissen.

Bis 20 Uhr abends tickert das Präsidium live über seinen WhatsApp-Kanal "Polizei BW Mannheim". Vom Verkehrsunfall über Fahndungsmaßnahmen bis hin zu größeren Einsatzlagen sei alles mit dabei.

Die Polizei möchte mit ihrer Aktion nahbarer werden. Die Bürgerinnen und Bürgern sollen in Echtzeit verstehen, was Einsatzkräfte in ihrem Arbeitsalltag beschäftigt.

Der WhatsApp-Kanal, den es bereits seit Mai letzten Jahres gibt, dient dabei als direkter Draht in die Einsatzstelle.