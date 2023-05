Polizei rüstet sich für Tag X: Riesiger Kontrollbereich in Leipzig eingerichtet

Leipzig - Die Vorbereitungen auf das "Tag X"-Demogeschehen am Samstag in Leipzig laufen weiterhin auf Hochtouren. Nun gab die Polizeidirektion weitere Maßnahmen bekannt.

Die Polizei rüstet sich für einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre in Leipzig. © Jan Woitas/dpa

Die Polizei und das Ordnungsamt bereiten sich aktuell auf den wohl größten Einsatz der vergangenen zwei Jahre vor. Hintergrund: Am heutigen Mittwoch wurde die Linksextremistin Lina E. (28) zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt.

Gegen das Urteil regt sich bundesweit Protest, doch der Fokus liegt insbesondere auf Linas Heimatstadt Leipzig. Dort will die linke Szene am Samstag im großen Stil demonstrieren, auch von Angriffen auf Behörden und Justizgebäude war die Rede.

Das Ordnungsamt schränkte für das Wochenende bereits das Versammlungsrecht ein, nun wird sogar über ein gänzliches Verbot der "Tag X"-Demo diskutiert. Am Donnerstag soll dahingehend endgültig Klarheit geschaffen werden.

Währenddessen kündigte die Polizei weitere Maßnahmen fürs Wochenende an: So sollen anreisende Personen an mehreren Stellen in der Messestadt kontrolliert werden, unter anderem am Hauptbahnhof sowie im Zugverkehr.

Zudem wird ein Kontrollbereich eingerichtet, wie Sprecherin Josephin Heilmann am Mittwochabend mitteilte.