Tag-X-Demo: Linksextreme drohen mit Aktionen bei Stadtfest und Grönemeyer-Konzert

Leipzig - Drei Tage vor der befürchteten Tag-X-Demo in Leipzig überschlagen sich inzwischen die Ereignisse. Nachdem am Dienstag Leipzigs Polizei vom größten Einsatz seit zwei Jahren sprach und die Stadtspitze kurzerhand das Versammlungsrecht am Wochenende einschränkte, soll inzwischen sogar ein Verbot der Demonstration angekündigt worden sein. Innerhalb der linksautonomen Szene scheint man sich darauf jedoch bereits vorbereitet zu haben.