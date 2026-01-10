"Aus Notwehr": Polizei schießt bei Einsatz mehrfach auf 25-Jährigen
Von Irena Güttel und Benedikt Zinsmeister
Wendelstein - Polizisten haben bei einem Einsatz in Mittelfranken auf einen offenbar suizidgefährdeten 25-Jährigen geschossen. Der Mann sei schwer verletzt worden und werde im Krankenhaus notoperiert, sagte Polizeisprecher Michael Konrad.
"Wir gehen aktuell davon aus, dass die Einsatzkräfte aus Notwehr schossen." Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, ob die Polizeischüsse rechtmäßig waren.
Eine Verwandte hatte demnach am frühen Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr die Polizei gerufen, weil der 25-Jährige telefonisch mit Suizid gedroht haben soll. Während des Notrufs habe die Frau gleichzeitig mit dem jungen Mann telefoniert und dabei seien Schussgeräusche zu hören gewesen, sagte Konrad.
Mehrere Streifen seien zu dem Haus in Kleinschwarzenlohe, einem Gemeindeteil von Wendelstein am Rand Nürnbergs (Landkreis Roth), ausgerückt und Spezialeinsatzkräfte alarmiert worden.
"In den folgenden Stunden hat man versucht, auf den Mann einzuwirken", sagte Konrad. Doch dieser habe sich nicht beruhigen lassen.
Gegen 7 Uhr seien dann das SEK in das Haus gegangen - aus Sorge, dass sich der Mann etwas antue oder zur Gefahr für andere werde, sagte Konrad. Das Ziel sei aber weiterhin gewesen, mit dem Mann in Kontakt zu treten und so die Situation zu entschärfen.
Der 25-Jährige habe sich zu diesem Zeitpunkt im Dachgeschoss des Hauses befunden. Die Beamten wiesen ihn an, sich nach unten zu begeben.
Polizeieinsatz in Kleinschwarzenlohe eskaliert: Unklar, wie oft 25-Jähriger getroffen wurde
Als er nach unten gekommen war, soll der 25-Jährige die Einsatzkräfte mit einer Schusswaffe bedroht und diese auf die Polizisten gerichtet haben. Die Beamten hätten daraufhin aus Notwehr geschossen, erläuterte Konrad.
Die Kriminalpolizei habe nun den Tatort abgesperrt und das Haus versiegelt, um dort Spuren zu sichern. Die Ermittlungen müssten jetzt zeigen, wie oft und wo der 25-Jährige getroffen worden sei. Auch die Einsatzkräfte sollten befragt werden.
Das Landeskriminalamt aus München war ebenfalls vor Ort.
Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über Suizide oder Suizidversuche zu berichten. Da der Vorfall durch die Polizeischüsse aber von hohem öffentlichen Interesse ist, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner