"Aus Notwehr": Polizei schießt bei Einsatz mehrfach auf 25-Jährigen

Wendelstein - Polizisten haben bei einem Einsatz in Mittelfranken auf einen offenbar suizidgefährdeten 25-Jährigen geschossen. Der Mann sei schwer verletzt worden und werde im Krankenhaus notoperiert, sagte Polizeisprecher Michael Konrad.

Bei dem Polizeieinsatz wurde der junge Mann durch Schüsse schwer verletzt. © NEWS5 / Lars Haubner

"Wir gehen aktuell davon aus, dass die Einsatzkräfte aus Notwehr schossen." Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, ob die Polizeischüsse rechtmäßig waren.

Eine Verwandte hatte demnach am frühen Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr die Polizei gerufen, weil der 25-Jährige telefonisch mit Suizid gedroht haben soll. Während des Notrufs habe die Frau gleichzeitig mit dem jungen Mann telefoniert und dabei seien Schussgeräusche zu hören gewesen, sagte Konrad.

Mehrere Streifen seien zu dem Haus in Kleinschwarzenlohe, einem Gemeindeteil von Wendelstein am Rand Nürnbergs (Landkreis Roth), ausgerückt und Spezialeinsatzkräfte alarmiert worden.

"In den folgenden Stunden hat man versucht, auf den Mann einzuwirken", sagte Konrad. Doch dieser habe sich nicht beruhigen lassen.

Gegen 7 Uhr seien dann das SEK in das Haus gegangen - aus Sorge, dass sich der Mann etwas antue oder zur Gefahr für andere werde, sagte Konrad. Das Ziel sei aber weiterhin gewesen, mit dem Mann in Kontakt zu treten und so die Situation zu entschärfen.

Der 25-Jährige habe sich zu diesem Zeitpunkt im Dachgeschoss des Hauses befunden. Die Beamten wiesen ihn an, sich nach unten zu begeben.