Ärger in Hettstedt: Mann kassiert an einem Abend mehrere Strafanzeigen

Hettstedt - In Hettstedt ( Mansfeld-Südharz ) sorgte ein 43-Jähriger am Freitagabend mehrfach für Ärger. Er muss sich auf mehrere Strafanzeigen einstellen.

Der 43-Jährige jagte einer Frau mächtig Angst ein. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle wurden die Beamten zunächst in den Lindenweg in Hettstedt angefordert.

In einer dortigen Gemeinschaftsunterkunft hatte ein Bewohner unter anderem das Personal beleidigt und bedroht. Zudem soll er ein geparktes Auto beschädigt haben, erklärte die Polizei.

Etwa 20 Minuten vor Mitternacht wurden die Beamten über einen weiteren Vorfall informiert. In einem Wohngebiet zwischen dem Kirschweg und dem dortigen Krankenhaus kam es zu einem Hausfriedensbruch.

Hier hatte sich ein Mann unberechtigt auf einem Grundstück aufgehalten und einer jungen Frau Angst gemacht. Beim Eintreffen der Polizeikräfte stellte sich heraus, dass es sich um denselben Störenfried vom vorherigen Einsatz handelte.