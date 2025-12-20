Polizei schockt: Ersetzen Taser bald die Schusswaffe?

München - Polizisten in Bayern setzten immer häufiger sogenannte Taser ein. Bis Anfang Dezember war dies schon mehr als 160 Mal der Fall, wie das bayerische Innenministerium auf Anfrage mitteilte. Im gleichen Zeitraum 2024 waren es nur rund 100.

Polizisten setzten vermehrt auf Elektroschocker. Doch ganz auf ihre herkömmlichen Schusswaffen verzichten, können sie nicht. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

In 131 Fällen wurde der Einsatz dieser Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG) in diesem Jahr angedroht, 32 Mal kam er aus der Distanz auch tatsächlich zum Einsatz, dreimal aus der Nähe. Das Ministerium sieht nach Angaben eines Sprechers "eine hohe präventive Wirkung".

Bei den Einsätzen aus der Distanz sei es "lediglich zu leichten, oberflächlichen Hautverletzungen durch das Eindringen der Pfeilspitzen" gekommen. Zu Ermittlungen, ob der Einsatz der Taser rechtmäßig war, kam es laut dem Ministeriumssprecher nicht.

Die Zahl der Taser-Einsätze steigt Jahr für Jahr. Im Gesamtjahr 2021 waren die Geräte erst 51 Mal zum Einsatz gekommen, im Folgejahr waren es schon 79 Einsätze.

Taser sollen vor allem dabei helfen, dass Polizisten ihre herkömmlichen Schusswaffen nicht einsetzen müssen. Die Polizei in Bayern verfügt nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) aus dem Juni über rund 230 solcher Geräte. Sie würden ausschließlich in Viererteams eingesetzt, um gegebenenfalls Alternativen zum Einsatz eines Tasers zu haben.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft befürwortet den Einsatz auch für Streifenwagenbesatzungen, die in der Regel nur mit zwei Polizisten besetzt sind.