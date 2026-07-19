Polizei stoppt Harley-Davidson nach Verfolgungsjagd: Beamte entdecken Pistole
Würzburg - Ein 19-jähriger Biker lieferte sich am Samstagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Würzburg. Die Harley-Davidson wurde durch einen Zusammenstoß mit einem Streifenwagen gestoppt - später fanden die Beamten eine Luftpistole.
Der Vorfall begann gegen 18.10 Uhr mit einer Polizeikontrolle in der Dreikronenstraße, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.
Demnach wollten die Beamten den Fahrer einer orangefarbenen Harley-Davidson kontrollieren, doch der Biker beschleunigte massiv und floh!
Damit begann die Verfolgungsjagd über die Löwenbrücke in die Sanderglacisstraße und weiter über den Friedrich-Ebert-Ring. "Auf seiner weiteren Flucht durchfuhr der Mann ab Höhe der Valentin-Becker-Straße auch Teile des Ringparks bis zur Friedensstraße", ergänzte ein Sprecher.
Mehrere Streifenwagen beteiligten sich an der Verfolgung. In der Sieboldstraße kam es dann zum Zusammenstoß der Harley-Davidson mit einem der Polizeiautos - doch die Flucht war noch nicht vorbei.
Harley-Davidson-Fahrer ohne Führerschein in Würzburg gefasst
Der Biker floh zu Fuß weiter, "wurde aber kurz darauf im Umfeld der Sieboldstraße festgenommen", sagte der Sprecher.
Der 19 Jahre alte Motorradfahrer war trotz des vorangegangenen Crashs unverletzt. An seiner Maschine sowie an dem Streifenwagen war jeweils lediglich leichter Schaden entstanden.
In Laufe der nun erfolgenden Kontrolle entdeckten die Polizisten bei dem 19-Jährigen eine Luftpistole. Ebenso stellten die Beamten fest, dass der Biker keinen Führerschein für die Harley-Davidson hat.
"Die waffenrechtlichen Überprüfungen dauern indes an. Der Mann wird sich nun wegen der im Raum stehenden Delikte verantworten müssen", hieß es weiter.
Ebenso sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt Passanten und Autofahrer, die bei der wilden Flucht des 19-Jährigen eventuell gefährdet oder geschädigt wurden, sowie Zeugen. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 09314572230 erreichbar.
Titelfoto: News5