Polizei stoppt Harley-Davidson nach Verfolgungsjagd: Beamte entdecken Pistole

Würzburg - Ein 19-jähriger Biker lieferte sich am Samstagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Würzburg. Die Harley-Davidson wurde durch einen Zusammenstoß mit einem Streifenwagen gestoppt - später fanden die Beamten eine Luftpistole.

Verfolgungsjagd in Würzburg: Durch einen Zusammenstoß mit einem Streifenwagen wurde die Harley-Davidson gestoppt. © News5

Der Vorfall begann gegen 18.10 Uhr mit einer Polizeikontrolle in der Dreikronenstraße, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.

Demnach wollten die Beamten den Fahrer einer orangefarbenen Harley-Davidson kontrollieren, doch der Biker beschleunigte massiv und floh!

Damit begann die Verfolgungsjagd über die Löwenbrücke in die Sanderglacisstraße und weiter über den Friedrich-Ebert-Ring. "Auf seiner weiteren Flucht durchfuhr der Mann ab Höhe der Valentin-Becker-Straße auch Teile des Ringparks bis zur Friedensstraße", ergänzte ein Sprecher.

Mehrere Streifenwagen beteiligten sich an der Verfolgung. In der Sieboldstraße kam es dann zum Zusammenstoß der Harley-Davidson mit einem der Polizeiautos - doch die Flucht war noch nicht vorbei.