Polizei stoppt mehrere Autos: Von positivem Drogentest im Fahrschulauto bis zur Schrottkarre
Berlin - Am Dienstag kontrollierten Polizisten mehrere Autofahrer in Berlin-Rudow auf Alkohol und Drogen – darunter auch einen Fahrschulwagen und einen Eiswagen.
Wie die Beamten auf Facebook berichten, schlug bei einer Fahrschülerin ein Drogenvortest positiv an. Die Fahrstunde war damit sofort beendet.
Weiter hinter dem Steuer durfte sie nicht mehr sitzen, stattdessen übernahm der Fahrlehrer.
Nicht nur fahrende Autos wurden kontrolliert, auch ein Eiswagen sorgte für Aufsehen. Weil die notwendige Kühlkette nicht eingehalten wurde, stoppte das Lebensmittelamt den Verkauf und ordnete die Vernichtung der Ware an.
In einem anderen Fall war den Polizisten auf den ersten Blick schon klar, dass ein Auto nicht mehr verkehrstauglich war. Dem Fahrzeug fehlte ein Teil der Karosserie. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Auch ein E-Roller war mit rund 30 km/h deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Der Halter gab sogar an, dass bis zu 40 km/h möglich seien. Der Roller wurde daraufhin sichergestellt.
Die Polizei hat mit diesen vier unterschiedlichen Fällen eine klare Botschaft: Wer berauscht fährt, Vorschriften missachtet oder mit unsicheren Fahrzeugen unterwegs ist, gefährdet andere.
Titelfoto: Facebook/Polizei Berlin