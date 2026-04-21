Polizei stoppt mehrere Autos: Von positivem Drogentest im Fahrschulauto bis zur Schrottkarre

Berlin - Am Dienstag kontrollierten Polizisten mehrere Autofahrer in Berlin-Rudow auf Alkohol und Drogen – darunter auch einen Fahrschulwagen und einen Eiswagen.

Dieser Eiswagen konnte seinen Verkauf stoppen, denn die Kühlkette wurde unterbrochen. © Facebook/Polizei Berlin

Wie die Beamten auf Facebook berichten, schlug bei einer Fahrschülerin ein Drogenvortest positiv an. Die Fahrstunde war damit sofort beendet.

Weiter hinter dem Steuer durfte sie nicht mehr sitzen, stattdessen übernahm der Fahrlehrer.

Nicht nur fahrende Autos wurden kontrolliert, auch ein Eiswagen sorgte für Aufsehen. Weil die notwendige Kühlkette nicht eingehalten wurde, stoppte das Lebensmittelamt den Verkauf und ordnete die Vernichtung der Ware an.

In einem anderen Fall war den Polizisten auf den ersten Blick schon klar, dass ein Auto nicht mehr verkehrstauglich war. Dem Fahrzeug fehlte ein Teil der Karosserie. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Auch ein E-Roller war mit rund 30 km/h deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Der Halter gab sogar an, dass bis zu 40 km/h möglich seien. Der Roller wurde daraufhin sichergestellt.