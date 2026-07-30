Streit in WG eskaliert: Mann legt Feuer im Zimmer seines Mitbewohners

Siegburg – Ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern ist in der Nacht zum Donnerstag in Siegburg völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein 43-Jähriger soll seinen Mitbewohner bedroht und anschließend in dessen Zimmer ein Feuer gelegt haben.

Die Polizei nahm den 43-Jährigen nach dem eskalierten Streit vorläufig fest. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der 63-Jährige meldete sich gegen Mitternacht bei der Polizei und schilderte den Beamten, dass er von seinem 43 Jahre alten Mitbewohner bedroht worden sei. Die beiden Männer leben gemeinsam in einer möblierten Dachgeschosswohnung an der Nordstraße.

Nach Angaben des 63-Jährigen sei sein Mitbewohner häufig betrunken. Auch in dieser Nacht sei es erneut zum Streit gekommen. Aus Angst verließ der Mann schließlich die Wohnung und ging direkt zur Polizeiwache.

Während sich ein Streifenteam auf den Weg zur Wohnung machte, gingen bei der Polizei weitere Meldungen ein: Anwohner berichteten von einem Randalierer auf der Nordstraße. Dabei handelte es sich offenbar um den 43-Jährigen.

Die Beamten trafen ihn deutlich betrunken an, auch bestand der Verdacht auf Drogeneinfluss. Als die Polizisten dann die Dachgeschosswohnung betraten, brannte es im Zimmer seines Mitbewohners.