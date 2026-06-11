Polizei zieht Rostlaube aus Verkehr: Transporter droht in zwei Teile zu brechen

Berlin - Und wieder einmal fragt man sich: Wie konnte diese Rostlaube überhaupt noch eine TÜV-Plakette bekommen? In Berlin hat die Polizei einmal mehr ein Verkehrsrisiko von der Straße geholt.

Der Transporter drohte an der Aufhängung zwischen Fahrerkabine und Pritsche in zwei Teile zu brechen. © Facebook/Polizei Berlin

Eine Streife des Abschnitts 13 wurde am Mittwoch in Pankow von einem besorgten Bürger auf das Fahrzeug aufmerksam gemacht, wie die Behörde bei Facebook mitteilte.

Der Pritschenwagen bewegte sich zu diesem Zeitpunkt auf der Breiten Straße in Richtung Damerowstraße und soll nach Aussage des Zeugen auffällig durchgehangen haben.

Die Streife entdeckte den Transporter schließlich auf dem Weg zur Autobahn und nahm umgehend die Verfolgung auf. Auf der A114 konnten sie das Gefährt schließlich stoppen und den Beamten sei schon aus der Ferne klar gewesen, "dass das Fahrzeug schnellstmöglich von der Autobahn runtermuss", wie es in dem Bericht hieß.

Also wurde die "gelbe Gefahr" langsam von der Stadtautobahn gelotst, damit die Einsatzkräfte einen genaueren Blick darauf werfen konnten.

Dass die Pritsche durchhing, konnte ja schließlich nur zwei Ursachen haben: Entweder eine Überladung oder ein technischer Defekt.