Polizeieinsatz in der Börde: Bewaffneter Mann bedroht Anwohner

Sommersdorf - Am frühen Mittwochabend sorgte ein Mann mit einer vermeintlichen Machete für Aufregung bei Einwohnern in Sommersdorf ( Landkreis Börde ).

Statt einer Machete hatte der 27-Jährige ein Messer dabei. (Symbolbild) © 123RF/evgeniy3030

Den Beamten des Polizeireviers Börde wurde gegen 17.40 Uhr ein Mann gemeldet, der in der Friedensstraße Anwohner mit einer Machete bedroht haben soll.

Vor Ort konnte der Tatverdächtige angetroffen werden. Dieser zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften jedoch verbal aggressiv, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 27-jährige Unruhestifter im Vorfeld einen Streit mit einem Anwohner hatte. Zudem befand er sich auf dem Weg zum Bahnhof und führte keine Machete, sondern ein Messer mit sich.

Die Waffe wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand. Ein Drogentest schlug zudem positiv auf Amphetamin an.

Ein Notarzt ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an, womit sich der 27-Jährige bereit erklärte.