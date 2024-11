Polizeischüsse in Schwalmstadt: Neue Erkenntnisse zur Waffe der getöteten Frau

Schon vergangene Woche wurde klar, dass es sich bei der Waffe um keine scharfe Pistole handelt - nun also die konkrete Auflösung.

Zu jenem Ergebnis seien die Sachverständigen des hessischen Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden mittlerweile gekommen.

Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Marburg trug die von Polizeischüssen tödlich verletzte Frau keine scharfe Schusswaffe, sondern eine verblüffend echt aussehende Softair. Dies wurde am Freitagmorgen mitgeteilt.

Am 25. Oktober gegen 6 Uhr morgens fuhr die Frau auf jenen Hof der Polizeistation Schwalmstadt vor und zog beim später eine Schusswaffe. © Alexander Wittke/dpa

Die wohnsitzlose Frau war zuvor bereits polizeikenntlich in Erscheinung getreten - unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer sowie des unerlaubten Entfernens von einem Unfallort.

Nach einer darauffolgenden Blutentnahme auf der Polizeiwache sei sie entlassen worden und an besagtem Donnerstagmorgen (25. Oktober) mit ihrem Auto auf dem Hof der Polizeistation vorgefahren.

Als vier Polizeibeamte sich ihrem Fahrzeug näherten, sei die Frau ausgestiegen und haben unmittelbar eine Waffe auf die Einsatzkräfte gerichtet, woraufhin diese geschossen hätten.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen sei sie anschließend noch im Rettungswagen verstorben. Die Obduktion ergab, dass die Frau von mindestens zwei Kugeln getroffen wurde und aufgrund der Verletzung innerer Organe und dem folglich hohen Blutverlust ums Leben kam.

Wie bei solchen Vorfällen, in die Polizisten involviert sind, üblich, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags eingeleitet. In diesem Fall gegen die vier Beteiligten Polizeibeamten. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen sowie den genauen Umständen stellt das LKA nach wie vor an.