Polizist bei Einsatz von Pitbull angegriffen: Kollegen erschießen den Hund

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Bei einem Einsatz in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ist ein Polizei von einem Pitbull angegriffen und verletzt worden. Der Hund wurde erschossen.

Von Robert Stoll

Neu Wulmstorf - Bei einem Einsatz in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ist ein Polizist von einem Pitbull angegriffen und verletzt worden. Die Kollegen erschossen den Hund.

Ein Polizist ist bei einem Einsatz in Neu Wulmstorf von einem Pitbull angegriffen worden. Seine Kollegen erschossen das Tier.
Ein Polizist ist bei einem Einsatz in Neu Wulmstorf von einem Pitbull angegriffen worden. Seine Kollegen erschossen das Tier.  © Agentur

Wie ein Sprecher am Mittwochmittag erklärte, waren die Beamten gegen 11.20 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einem Einfamilienhaus im Birkenweg gerufen worden.

Als die Polizisten wenige Minuten später das Grundstück betraten und auf die offen stehende Haustür zugingen, stürmte ihnen plötzlich ein Pitbull entgegen und biss einem der Beamten in die Hand.

Die beiden Kollegen gaben mehrere Schüsse auf das Tier ab, um den Angriff zu stoppen. Der Pitbull verstarb daraufhin.

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Der gebissene Polizist sowie einer der beiden Kollegen, der sich bei einem Sturz verletzt hatte, wurden im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem wurde eine 30 Jahre alte Frau bei dem gemeldeten Streit leicht verletzt. Auch sie kam in eine Klinik. Gegen sie und den 36-jährigen Halter des Hundes wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Zudem wird geklärt, inwiefern der Mann für den Angriff des Hundes auf den Polizisten verantwortlich ist.

Titelfoto: Agentur

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